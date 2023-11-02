Носкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

После 1944

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Около 1930 г.р.
Около 1937 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1924

Сын: Носков Николай

Отец ребёнка: Носков Михаил

Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1930

Сын: Носков Виктор

Отец ребёнка: Носков Михаил

Рождение ребёнка
Около ?.05.1937

Сын: Носков Юрий

Отец ребёнка: Носков Михаил

Смерть
После 1944
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