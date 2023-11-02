Носкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиПосле 1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1924
Сын: Носков Николай
Отец ребёнка: Носков Михаил
Новониколаевка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около ?.03.1930
Сын: Носков Виктор
Отец ребёнка: Носков Михаил
Рождение ребёнка
Около ?.05.1937
Сын: Носков Юрий
Отец ребёнка: Носков Михаил
Смерть
После 1944