Тараненко Фёкла Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котова Галина Павловна
Отец ребёнка: Котов Павел Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараненко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Тараненко Андрей
Смерть
Неизвестно