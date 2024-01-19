Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Петр Иванович

Мать: Ульяна Никитична

Смерть
Неизвестно
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