Родионов Арсений
Место рождениясело Починок (Кичкеево), Кайбицкий район, республика Татарстан
Дата рождения07.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1893
Отец: Родионов Гавриил
Мать: Родионова Татьяна
село Починок (Кичкеево), Кайбицкий район, республика Татарстан
Крещение
16.05.1893
село Муратово, Казанская церковь
Восприемники: крестьянин сельца Кичкеево Мухин Василий Емельянович и сельца Кичкеева Емельяна Иванова (так в документе)дочь Евдокия
Смерть
Неизвестно