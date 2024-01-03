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Родионов Арсений

Место рождения

село Починок (Кичкеево), Кайбицкий район, республика Татарстан

Дата рождения

07.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1893

Отец: Родионов Гавриил

Мать: Родионова Татьяна

село Починок (Кичкеево), Кайбицкий район, республика Татарстан
Крещение
16.05.1893
село Муратово, Казанская церковь
Восприемники: крестьянин сельца Кичкеево Мухин Василий Емельянович и сельца Кичкеева Емельяна Иванова (так в документе)дочь Евдокия
Смерть
Неизвестно
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