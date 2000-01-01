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Павлов Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Михайлова Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Фёдор? Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

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