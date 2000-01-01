Павлов Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Михайлова Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?