Ульянова (Переведенцева) Фёкла Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова (Переведенцева) Фёкла Фроловна

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: Флор

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1878 ст.

Муж: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Манорина Любовь Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Ульянов Андрей Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ульянов Иван Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Ульянов Василий Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Мария Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Зотикова Елена Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Анастасия Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Ульянов Илья Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Мария Никитовна

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Ульянов Михаил Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Ульянов Александр Никитович

Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно