Ульянова (Переведенцева) Фёкла Фроловна
Место рождения
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1878 ст.
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Манорина Любовь Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1883 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Ульянов Василий Никитович
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Мария Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Зотикова Елена Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Дочь: Анастасия Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: Мария Никитовна
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Ульянов Александр Никитович
Отец ребёнка: Ульянов Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно