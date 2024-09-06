Крупчаткина Анастасия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1897

Муж: Крупчаткин Иван Федорович

Жених обозный рядовой 102 Вятского полка нестроевой роты , первый брак. Поручители Михаил Афанасьевич Крупчаткин и уволенный в засап армии Михаил Розанов. Невеста дочь временнообязанного крестьянина... Показать все
Рождение ребёнка
1899

Сын: Крупчаткин Николай Иванович

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Крупчаткина Манефа Федоровна

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Крупчаткин Василий Иванович

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Крупчаткина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Крупчаткина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Крупчаткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Крупчаткин Иван Федорович

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