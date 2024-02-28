Нидодина (Саможен) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нидодина (Саможен) Мария

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Место рождения

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Саможен Филипп

Мать: Саможен Евдокия

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Овчинникова Нина

Отец ребёнка: Нидодин Алексей

Рождение ребёнка
13.06.1951

Сын: Нидодин Валентин

Отец ребёнка: Нидодин Алексей

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нидодин Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выкочко Вера

Отец ребёнка: Нидодин Алексей

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нидодин Виктор

Отец ребёнка: Нидодин Алексей

Несвоевка, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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