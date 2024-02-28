Нидодина (Саможен) Мария
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Саможен Филипп
Мать: Саможен Евдокия
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Овчинникова Нина
Отец ребёнка: Нидодин Алексей
Рождение ребёнка
13.06.1951
Сын: Нидодин Валентин
Отец ребёнка: Нидодин Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нидодин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выкочко Вера
Отец ребёнка: Нидодин Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нидодин Виктор
Отец ребёнка: Нидодин Алексей
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область