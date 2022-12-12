Вжесова (Рыдзелева) Анастасия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вжесова (Рыдзелева) Анастасия Емельяновна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.12.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1893

Отец: Рыдзелев Емельян Маркович

Мать: Рыдзелева Елизавета Акимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Самарской губ. деревни Суровский крестьянин Кирилл Власович Бурцев и крестьянка Василиса Ивановна Никонова
Бракосочетание
02.11.1909

Муж: Вжесов Федор Георгиевич

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак Ф.Г. Вжесов 17л8мес(1892) и невеста казачка А.Е. рыдзелева 15л10мес(1894). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Данила георгиевич Вжесов и Иван Михайлович Хорошков, по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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