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Анна (Анаид) Карапетовна
Анна (Анаид) Карапетовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1950
Пол
Женский
Отец
Карапет
Мать
Соня
Муж
Вачик
1944 г.р.
Дети
Арман
1973 г.р.
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950
Отец:
Карапет
Мать:
Соня
Бракосочетание
17.02.1970
Муж:
Вачик
Рождение ребёнка
08.05.1973
Сын:
Арман
Отец ребёнка:
Вачик
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