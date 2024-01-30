Анна (Анаид) Карапетовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Анаид) Карапетовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1950

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1944 г.р.

Дети

1973 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1950

Отец: Карапет

Мать: Соня

Бракосочетание
17.02.1970

Муж: Вачик

Рождение ребёнка
08.05.1973

Сын: Арман

Отец ребёнка: Вачик

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