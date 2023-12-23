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Аганина Нурия Хатямовна
Аганина Нурия Хатямовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.03.1960
Пол
Женский
Отец
Аганин Хатям Наджипович
1929 г.р.
Мать
Аганина Разия
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец:
Аганин Хатям Наджипович
Мать:
Аганина Разия
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