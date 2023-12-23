Аганина Нурия Хатямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аганина Нурия Хатямовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1960

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: Аганин Хатям Наджипович

Мать: Аганина Разия

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