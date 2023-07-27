Пугачёва Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1981
Рождение ребёнка
19.06.2008
Сын: Пугачёв Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
14.06.2011
Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич