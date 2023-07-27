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Пугачёва Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1981

Отец: Пугачёв Владимир Анатольевич

Мать: Пугачёва Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
19.06.2008

Сын: Пугачёв Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
14.06.2011

Сын: Пугачёв Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Пугачёв Евгений Игоревич