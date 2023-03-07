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Сыкчина Катерина Микифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1690 и 1694

Сын: Сыкчин Клементий Панфилов

Отец ребёнка: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Сыкчин Григорий Панфилов

Отец ребёнка: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов

поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыкчин Панфил (Акинфейко) Власов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Зубаревский, Загарская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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