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Вендин Тимофей Фетисов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Вендин Фетис Трафимов

Мать: Агафья

Смерть
Неизвестно