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Быкова Дарья Дмитриевна
Быкова Дарья Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.2003
Пол
Женский
Отец
Быков Дмитрий Геннадьевич
1979 г.р.
Мать
Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.2003
Отец:
Быков Дмитрий Геннадьевич
Мать:
Быкова - Аввакумова Татьяна Александровна
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