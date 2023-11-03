Шохтин Иван Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Шохтин Еким Ларионов
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1773
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Лыжина Афимья Иванова
Мать ребёнка: Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова
Смерть
Неизвестно