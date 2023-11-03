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Шохтин Иван Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Шохтин Еким Ларионов

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1773

Жена: Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Лыжина Афимья Иванова

Мать ребёнка: Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Шетевых 1, Шохтина 2 Ирина Ефимова

Смерть
Неизвестно
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