Веков (Евграфов) Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веков (Евграфов) Константин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Николай Евграфович

Мать: Векова жена Николая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Матрена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веков Георгий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векова Агриппина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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