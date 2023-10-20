Косуля Трохим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосуля Трохим Сергеевич

Косуля Трохим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косуля Сергей Гаврилович

Мать: Кушнир Агрофена Мусиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косуля Степан Трохимович

Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косуля Дмитрий Трохимович

Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косуля Мария Трохимовна

Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косуля Любовь Трохимовна

Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косья Федосья Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close