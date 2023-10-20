Косуля Трохим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косуля Сергей Гаврилович
Мать: Кушнир Агрофена Мусиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косуля Дмитрий Трохимович
Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косуля Мария Трохимовна
Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косуля Любовь Трохимовна
Мать ребёнка: Косья Федосья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Косья Федосья Максимовна
Смерть
Неизвестно