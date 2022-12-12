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Крикуненко Андрей Арсентьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Крикуненко Арсентий Михайлович

Мать: Крикуненко Татьяна Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Крикуненко Федор Андреевич

Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Крикуненко Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Баронина Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крикуненко Анна Павловна

Смерть
1943
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