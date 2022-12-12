Крикуненко Андрей Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1926
Сын: Крикуненко Федор Андреевич
Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Крикуненко Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Баронина Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Крикуненко Анна Павловна
Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крикуненко Анна Павловна
Смерть
1943