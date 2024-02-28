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Миля Татьяна Борисовна

Место рождения

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.05.1951

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951

Отец: Коробов Борис Михайлович

Мать: Коробова Зоя Гавриловна

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миля Виктор Филиппович

Партизанское, Партизанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1985

Сын: Миля Борис Викторович

Отец ребёнка: Миля Виктор Филиппович

Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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