Миля Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения10.05.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951
Отец: Коробов Борис Михайлович
Мать: Коробова Зоя Гавриловна
Рождение ребёнка
28.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миля Виктор Филиппович
Рождение ребёнка
22.06.1985
Отец ребёнка: Миля Виктор Филиппович
Салехард, город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ