Александр Арефьев
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Мой Арефий Иванов
Мать: Моя Неонила Тимофеева
ИВ-1772-1773 Александра нет МК-1769-1772 записи о рождении нет === ИВ-1774 Александр 2 ИВ-1775 Александр 3 ИВ-1776 Александр 4 === ИВ-1777-1779 ---, ИВ-1780 и далее Александра нет МК-1776-1778 такой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно