Александр Арефьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Арефьев

Место рождения

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1735 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мой Арефий Иванов

Мать: Моя Неонила Тимофеева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1772-1773 Александра нет МК-1769-1772 записи о рождении нет === ИВ-1774 Александр 2 ИВ-1775 Александр 3 ИВ-1776 Александр 4 === ИВ-1777-1779 ---, ИВ-1780 и далее Александра нет МК-1776-1778 такой ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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