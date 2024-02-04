Бурдастых Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдастых Евдокия Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бурдастых Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Бурдастых Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Бурдастых ?

Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович

Смерть
Неизвестно
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