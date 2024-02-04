Бурдастых Евдокия Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бурдастых Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Бурдастых Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Бурдастых ?
Отец ребёнка: Бурдастых Георгий (Егор) Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно