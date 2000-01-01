Кириченко (Кириченко) Евдокия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кириченко Прокопий
Мать: ?
Рождение ребёнка
18.03.1913
Сын: Заботин Борис
Отец ребёнка: Заботин Павел
Верный
Бракосочетание
20.07.1913
Муж: Заботин Павел
Рождение ребёнка
19.07.1914
Дочь: Ироида
Отец ребёнка: Заботин Павел
Верный
Рождение ребёнка
14.08.1916
Сын: Заботин Александр
Отец ребёнка: Заботин Павел
Верный
Рождение ребёнка
19.06.1919
Сын: Заботин Николай
Отец ребёнка: Заботин Павел
Алма-Ата
Смерть
Неизвестно