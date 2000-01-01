Кириченко (Кириченко) Евдокия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Кириченко) Евдокия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кириченко Прокопий

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.03.1913

Сын: Заботин Борис

Отец ребёнка: Заботин Павел

Верный
Бракосочетание
20.07.1913

Муж: Заботин Павел

Рождение ребёнка
19.07.1914

Дочь: Ироида

Отец ребёнка: Заботин Павел

Верный
Рождение ребёнка
14.08.1916

Сын: Заботин Александр

Отец ребёнка: Заботин Павел

Верный
Рождение ребёнка
19.06.1919

Сын: Заботин Николай

Отец ребёнка: Заботин Павел

Алма-Ата
Смерть
Неизвестно
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