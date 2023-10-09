Федотова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Федотов Михайло Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Федотов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1815

Сын: Федотов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно
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