Федотова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Федотов Михайло Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федотов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Федотов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Федотов Андрей Семенович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно