(Прохорова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прохорова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Омехин Иван

Отец ребёнка: Омехин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омехин Ефим

Отец ребёнка: Омехин Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Омехин Николай

Отец ребёнка: Омехин Ефим

Смерть
Неизвестно