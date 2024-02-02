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Галина
Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Полина
1930 г.р.
Дети
Дмитрий
Игорь
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: не указан
Мать:
Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Игорь
Отец ребёнка: не указан
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