Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Отец ребёнка: не указан

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