Патик Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
он же Кара.
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Сын: Патик Николай Александрович
Мать ребёнка: Патик Наталья Александровна
Место жительства
1912 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Евпаторийский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно