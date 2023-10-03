Патик Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патик Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

он же Кара.
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Сын: Патик Николай Александрович

Мать ребёнка: Патик Наталья Александровна

Место жительства
1912 ст.
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Евпаторийский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патик Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно
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