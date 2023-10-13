Пепенцева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепенцева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Любовь

Рождение ребёнка
04.11.1957

Сын: Пепенцев Виктор

Отец ребёнка: не указан

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пепенцев Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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