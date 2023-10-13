Пепенцева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Любовь
Рождение ребёнка
04.11.1957
Сын: Пепенцев Виктор
Отец ребёнка: не указан
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пепенцев Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно