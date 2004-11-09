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Валявин Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Валявин Иван Васильевич

Мать: Валявина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Валявин Борис Петрович

Мать ребёнка: Валявина Зинаида Степановна

Работа или профессия
С 1950
кузнец селитьбенской артели с
Рождение ребёнка
19.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валявина Зинаида Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валявина Зинаида Степановна

Смерть
Неизвестно
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