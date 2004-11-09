Валявин Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
1948
Мать ребёнка: Валявина Зинаида Степановна
Работа или профессия
С 1950
кузнец селитьбенской артели с
Рождение ребёнка
19.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валявина Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно