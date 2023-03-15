Дюкова Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Дюков Яков Емельянов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Аксинья Яковлева
Отец ребёнка: Дюков Яков Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Яков Емельянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно