Дюкова Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюкова Дарья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Дюков Михайла Николаев

Отец ребёнка: Дюков Яков Емельянов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Аксинья Яковлева

Отец ребёнка: Дюков Яков Емельянов

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Яков Емельянов

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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