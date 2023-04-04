Халлик (Hallik) Борис (Бенно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халлик (Hallik) Борис (Бенно)

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Место рождения

Россия

Дата рождения

07.01.1928

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халлик Ираида

Заговаруха Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халлик Ираида

Смерть
1993
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