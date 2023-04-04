Халлик (Hallik) Борис (Бенно)
Место рожденияРоссия
Дата рождения07.01.1928
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
20.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Халлик Ираида
Заговаруха Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халлик Ираида
Смерть
1993