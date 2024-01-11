Кошкин Никанор Фёдорович
Место рожденияБашкирия д. Старые Маты
Дата рождения05.05.1925
Дата смерти15.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Башкирия д. Старые Маты
Рождение ребёнка
04.05.1948
Дочь: Виктория Никаноровна
Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
16.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна
г.Единцы МССР
Рождение ребёнка
28.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна
г.Единцы Молдова
Военная награда
Неизвестно
Кошкин Никанор Федорович Капитан, __.__.1924Башкирская АССР, Бакалинский р-н, д. Староматы. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 19.03.1943 Орден Красной Звезд... Показать все
Смерть
15.01.1981
г. Кишинёв
Похороны
Неизвестно
г. Кишинёв