Кошкин Никанор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Никанор Фёдорович

Место рождения

Башкирия д. Старые Маты

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

15.01.1981

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1948 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: Максимов Фёдор Васильевич

Мать: Кошкина Наталья Тимофеевна

Башкирия д. Старые Маты
Рождение ребёнка
04.05.1948

Дочь: Виктория Никаноровна

Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
16.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна

г.Единцы МССР
Рождение ребёнка
28.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Брюханова Вера Алексеевна

г.Единцы Молдова
Военная награда
Неизвестно
Кошкин Никанор Федорович Капитан, __.__.1924Башкирская АССР, Бакалинский р-н, д. Староматы. Сводная картотека Перечень наград 22.12.1942 Медаль «За оборону Сталинграда» 19.03.1943 Орден Красной Звезд... Показать все
Смерть
15.01.1981
г. Кишинёв
Похороны
Неизвестно
г. Кишинёв
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