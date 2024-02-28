Евгения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Тихоновна

Место рождения

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Борискина
Бракосочетание
17.05.1864

Муж: скрыто настройками приватности

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
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Смерть
Неизвестно
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