Евгения Тихоновна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Села Борискина
Бракосочетание
17.05.1864
Муж: скрыто настройками приватности
Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно