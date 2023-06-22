Павлова Валентина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1963
Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1965
Дочь: Терёхина Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1976
Дочь: Брагина Юлия Валентиновна
Отец ребёнка: Павлов Валентин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно