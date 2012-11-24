Новаковская Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осоргина Александра Михайловна
Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич