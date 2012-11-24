Новаковская Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новаковская Татьяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1954

Муж: Осоргин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осоргина Александра Михайловна

Отец ребёнка: Осоргин Михаил Георгиевич

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