Андрюхина Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрюхина Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1978

Сын: Андрюхин Алексей Серафимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрюхин Евгений Серафимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности