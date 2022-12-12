Лизунов Гавриил Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Лизунов Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лизунов Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно