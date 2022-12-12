Лизунов Гавриил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лизунов Гавриил Григорьевич

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Место рождения

Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Лизунов Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лизунов Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Енарускина Господская, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Барское Енорускино Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
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