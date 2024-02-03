Поносов Михаил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоносов Михаил Кузьмич

Поносов Михаил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поносов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Фирулёва Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поносова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поносов Николай

Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close