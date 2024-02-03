Поносов Михаил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поносов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Фирулёва Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поносова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поносов Николай
Мать ребёнка: Поносова Марфа Андриановна
Смерть
Неизвестно