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Саксина Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Саксин Ефим Иванович

Мать: Саксина Ольга Александровна

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