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Саксина Анна Ефимовна
Саксина Анна Ефимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Саксин Ефим (Евфимий) Иванович
1905 г.р.
Мать
Саксина Ольга Александровна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Саксин Ефим Иванович
Мать:
Саксина Ольга Александровна
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