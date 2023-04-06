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Дресвянников Димитрий

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Место рождения

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1854

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1745 г.р.

Жена

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Дети

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1827 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дресвянников Степан Игнатьевич

Мать: Дресвянникова Фекла Герасимова

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1827

Сын: Дресвянников Иоанн Димитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1854
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