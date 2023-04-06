Дресвянников Димитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дресвянников Иоанн Димитрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1854