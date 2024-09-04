Врублевский Антон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевский Антон Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1908

Жена: Врублевская (Цуцкевич) Мария Платоновна

Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.08.1909 ст.

Сын: Врублевский Петр Антонович

Мать ребёнка: Врублевская (Цуцкевич) Мария Платоновна

Смерть
1973
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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