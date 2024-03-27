Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kurbanovsky Иоанн Иоаннович Курбановский (101) Ioann

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Рождение ребёнка
09.11.1829

Сын: Kurbanovsky Николай Иоаннович Курбановский (98) Nikolay

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: (Kurbanovsky Анна Иоанновна Курбановская (99)) Anna

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Рождение ребёнка
31.07.1838

Дочь: Afanasieva (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Иоанновна Курбановская (100)) Elisabeth

Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth

Смерть
1848

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