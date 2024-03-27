Kurbanovsky Иоанн Петрович Курбановский (36) Ioann
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Kurbanovsky Василий Иоаннович Курбановский (97) Vasiliy
Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth
Рождение ребёнка
09.11.1829
Рождение ребёнка
Около 1835
Рождение ребёнка
31.07.1838
Дочь: Afanasieva (Kurbanovsky Елисавета (Елизавета) Иоанновна Курбановская (100)) Elisabeth
Мать ребёнка: Kurbanovsky (Nevolina Елисавета (Елизавета) Васильевна Неволина) Elisabeth
Смерть
1848