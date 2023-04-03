Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1865
Супруг(-а): Екатерина Николаевна Ленина (Денякина)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Силина Эмилия Александровна
Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Перцева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1868
Сын: Ленин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиль Александровна
Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович
Смерть
Неизвестно