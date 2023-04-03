Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛенина (Денякина) Екатерина Николаевна

Ленина (Денякина) Екатерина Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1865

Муж: Ленин Александр Егорович

Супруг(-а): Екатерина Николаевна Ленина (Денякина)
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Силина Эмилия Александровна

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Перцева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Рождение ребёнка
19.10.1868

Сын: Ленин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиль Александровна

Отец ребёнка: Ленин Александр Егорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close