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Евдокия Степанова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

26.02.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
26.02.1861 ст.

Отец: Степан Прокопиев

Мать: Ирина Иванова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Степан Прокопьев и законная жена его Ирина Иванова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Помещика Бороздина деревни Замежничья крест... Показать все
Смерть
Неизвестно
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