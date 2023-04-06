Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рождения26.02.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1861 ст.
Отец: Степан Прокопиев
Мать: Ирина Иванова
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Степан Прокопьев и законная жена его Ирина Иванова, оба православного вероисповедания Восприимниками были: Помещика Бороздина деревни Замежничья крест... Показать все
Смерть
Неизвестно