Давыдова Екатерина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Давыдов Иван Ермилов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Давыдов Захар Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Ермилов
Место жительства
1850
109 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Иван Ермилов
Смерть
Неизвестно