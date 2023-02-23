Давыдова Екатерина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Екатерина Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Давыдов Моисей Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Ермилов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Давыдов Захар Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Ермилов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
109 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Ермилов

Смерть
Неизвестно
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