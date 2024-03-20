Жигина (Давыдова) Любовь Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1964
Дата смерти2014
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец: Давыдов Борис Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигин Игорь Гарриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигин Игорь Гарриевич
Смерть
2014