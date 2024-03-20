Жигина (Давыдова) Любовь Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигина (Давыдова) Любовь Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1964

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Давыдов Борис Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигин Игорь Гарриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигин Игорь Гарриевич

Смерть
2014
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