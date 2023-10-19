Козлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)