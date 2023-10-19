Козлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Наталья Сергеевна

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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