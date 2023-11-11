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Спирина - Кувшинова Людмила Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1955

Отец: Спирин Борис Ефимович

Мать: Краснощекова - Спирина Мария Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1978

Дочь: Кувшинова-Шмелева Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
10.09.1982

Дочь: Кувшинова-Гаврилова Екатерина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кувшинов Геннадий Николаевич

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