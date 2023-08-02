Король Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Король Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Анатолий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Антон

Отец ребёнка: Король Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Король Денис Николаевич

Отец ребёнка: Король Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Король Николай