Ушаков Фёдор Фёдорович
Место рожденияс. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии
Дата рождения24.02.1745
Дата смерти14.10.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1745
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии
Место жительства
С 1745
с. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии
Место жительства
С 1761 по 1766
Место жительства
С 1783
г. Херсон, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1785
Место жительства
С 1792 по 1792
Место жительства
С 1793
Место жительства
С 1804
Смерть
14.10.1817
Место жительства
По 1817