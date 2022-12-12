Ушаков Фёдор Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Фёдор Фёдорович

Ушаков Фёдор Фёдорович

avatar

Место рождения

с. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии

Дата рождения

24.02.1745

Дата смерти

14.10.1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1745

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии
Место жительства
С 1745
с. Бурнаково, Романовский уезд Московской губернии
Место жительства
С 1761 по 1766
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1783
г. Херсон, Херсонский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1785
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1792 по 1792
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1793
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Место жительства
С 1804
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
14.10.1817
Алексеевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
По 1817
Алексеевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close